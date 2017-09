Drei Verletzte bei Unfällen in Wietmarschen und Nordhorn

ab Wietmarschen/Nordhorn. Ein 20-Jähriger aus Geeste hat am Freitagabend auf der Vorgartenstraße in Wietmarschen die Kontrolle über sein Auto verloren. Der VW Golf war in Richtung Wachendorf unterwegs und kam in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum. Der Baum zerbrach und fiel auf die Straße. Der 20-Jährige wurde durch den Aufprall verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Altenlingen entfernte den Baum. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Gesundheitliche Probleme

Ein 80-Jähriger aus Nordhorn hat am Freitagmorgen auf der Bentheimer Straße aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren. Er fuhr mit seinem Honda gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault. Der 80-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Am Freitagnachmittag erlitt ein 51-jähriger Mann aus Neuenhaus einen Schlaganfall, während er mit seinem BMW auf dem Kohlandweg in Nordhorn fuhr. Er prallte mit seinem Wagen gegen Zäune und ein Fallrohr eines Vordachs. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch hier entstand Sachschaden.