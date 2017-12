Empfehlung - Dinkelbrücke in Neuenhaus soll 2018 saniert werden

Neuenhaus. Zu den erheblichen Kosten, die für die Projekte auf die Stadtkasse zukommen würden, sagte Stadtdirektor Günter Oldekamp: „Wenn ich diese Summen sehe, wird mir schwindelig.“ Als „dringlich“ sahen die Ausschussmitglieder die Sanierung der Dinkelbrücke an der Lager Straße an. Frank Engbers vom Bauamt berichtete, dass die 21 Brücken in der Stadt regelmäßig überprüft werden. „Bei der letzten Inspektion 2014 sind diese in einem ordentlichen Zustand gewesen.“ An der Lager Straße gebe es aber Handlungsbedarf. Das Planungsbüro Sommerfeld soll die Kosten für die Sanierung der Brücke schätzen. Die zu erwartende Summe liegt bei rund 155.000 Euro und umfasst unter anderem die Betonsanierung und höhere Brückengeländer. Die Stadt plant, die Arbeiten 2018 zu erledigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/dinkelbruecke-in-neuenhaus-soll-2018-saniert-werden-217418.html