Empfehlung - Digitalisierung als Chance für Grafschafter Kfz-Betriebe

Nordhorn Die Kfz-Innung Grafschaft Bentheim lud zur Herbstversammlung in den NINO-Hochbau ein. Einziger Programmpunkt war der Vortrag von Hannes Brachat, Professor für Automobilwirtschaft an der Hochschule Nürtingen-Geislingen zum Thema „Impulse für den Kfz-Betrieb mit Zukunft.“ Über 130 Teilnehmer folgten der Einladung. Obermeister Everhard Wieking führte in den Abend ein und begrüßte die Kolleginnen und Kollegen der befreundeten Innungen aus Aschendorf-Hümmling, Lingen und Meppen sowie Berufsschullehrer und Dienstleister.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/digitalisierung-als-chance-fuer-grafschafter-kfz-betriebe-338311.html