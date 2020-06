Dienstag in „GN-live“: Tipps für einen ungewöhnlichen Sommer

Nordhorn Was macht der Grafschafter im Corona-Sommer 2020? Er widmet sich seinem eigenen Garten und pflegt Beete und Rasen. Er schnürt die Wanderstiefel und entdeckt die reizvolle Landschaft vor seiner Haustür. Unter anderem diese Themen finden sich im neuen „GN-live“-Magazin, das nach der Virus-Pause am Dienstag wieder den GN beiliegt – natürlich auch im E-Paper.

Die Redaktion gibt Tipps für Spiel und Sport im eigenen Garten und erklärt, welcher Wein am besten zu welchem Grillfleisch passt. Ganze Menüs lassen sich am Grill zubereiten. Wer dies gut plant, findet Zeit, sich um seine Gäste zu kümmern.

Da das kulturelle Angebot noch weitgehend ruht, gibt es Tipps für Ausstellungen auch im Umfeld. So thematisiert das Rock- und Pop-Museum in Gronau im Jubiläumsjahr Ludwig van Beethoven und dessen Einflüsse auf Rock und Pop. Das Stadtmuseum Nordhorn zeigt eine Ausstellung mit Zeichnungen des Malers Fritz Wolf, der für viele Zeitschriften und Zeitungen gezeichnet hat. Wie Shakespeare auf Platt klingt, werden Eva-Maria Götting-Ennen und Daniel Niers in ihrem Theaterstück verraten - eine Vorschau. Albert Rötterink aus Emlichheim hat sich einen Namen mit seinem Engagement für die Heimatpflege gemacht. Er berichtet im Gespräch, warum ihm die Grafschaft so sehr am Herzen liegt.

Podcasts liefern Kultur und Information zuhause und unterwegs. GN-live gibt ein paar Tipps zur Nutzung dieses Mediums. Im Interview erklärt der Veranstaltungsmanager der Emsland-Arena, Stefan Epping, wie schwierig es ist, Ersatztermine für die ausgefallenen Auftritte zu finden. Im Dezember holt Psychologin Lydia Benecke ihren Vortrag in Nordhorn nach. Sie erläutert, warum Menschen straffällig werden. ef