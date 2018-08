Empfehlung - Dieb hebt mit gestohlener EC-Karte 2400 Euro ab

Lathen/Nordhorn/Emlichheim Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Großen Straße in Lathen den Geldbeutel einer Frau gestohlen, berichtet die Polizei. Noch am Donnerstagabend um kurz nach 21 Uhr hob der Dieb mit der entwendeten EC-Karte Geld bei der OLB in Emlichheim ab. Etwa drei Stunden später kam es zu einer weiteren Abhebung in einer Volksbankfiliale in Nordhorn. Der bestohlenen Frau entstand dabei ein finanzieller Schaden in Höhe von etwa 2400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05933 8847 bei der Polizei Lathen zu melden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/dieb-hebt-mit-gestohlener-ec-karte-2400-euro-ab-247157.html