Die Top 10 der am meisten angebotenen Berufe in der Region

ago Nordhorn. Das neue Portal der Grafschafter Nachrichten für Ausbildungsstellen in der Region, startklar.gn-online.de, kommt gut an bei Lesern und Arbeitgebern. Es entwickelt sich immer mehr zum wichtigen Instrument der Karrierechance, der Vermittlung zwischen Anbietern und Suchenden in der Grafschaft sowie darüber hinaus.

Ständig kommen neue Ausbildungsplätze hinzu, allein in dieser Woche gibt es 16 neue Anzeigen. Aktuell sind es jetzt insgesamt 266 Ausbildungsstellen, die auf der neuen Webseite präsentiert werden. Am meisten gesucht von den Arbeitgebern werden Auszubildende für kaufmännische Berufe, davon gibt es 48 Angebote. An zweiter Stelle liegt Elektroniker mit 41 offenen Stellen. Platz drei belegt Mechatroniker mit 28 Stellen. Von Arbeitgebern begehrt sind auch Fachinformatiker (23) und Verkäufer (22). Es werden 18 Industriemechaniker gesucht. 15 Betriebe wollen einen Auszubildenden als Verfahrensmechaniker einstellen.

Ein gutes Angebot gibt es auch bei Lehrstellen als Metallbauer (7), Anlagenmechaniker (6). Ein Betrieb sucht einen Azubi als Betonbauer. startklar.gn-online.de bietet den großen Vorteil, dass sich Suchende direkt auf Lehrstellen bewerben können. Mit Mustern, Vorlagen und Tipps kann jeder Bewerber ein perfektes Anschreiben und einen Lebenslauf erstellen.