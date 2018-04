Die neue Grafschafter Landpartie ist im Handel

gn Nordhorn. Mit dem Frühling kommt die neue Ausgabe der Grafschafter Landpartie in den Handel. Das Magazin stimmt seine Leser auf die Schönheiten der Grafschaft ein und begleitet sie durch Frühjahr und Sommer.

Die ersten Sonnenstrahlen laden zu Spaziergängen durch die Natur geradezu ein. Die Region hält hierfür zahlreiche schöne Ecken bereit – für einen Ausflug zur Vogelguckhütte de Oelemars in den Niederlanden oder als Erkundungstour entlang der Vechte.

Überhaupt geht es diesmal um Wasser, das Element, das sich wie ein roter Faden durch die Grafschaft zieht. Das kühle Nass ist weit mehr als Vechte und Dinkel, Kanäle und Seen. In der neuen Grafschafter Landpartie sprudeln spannende Geschichten rund um besondere Orte und Menschen in der Region.

Wie hat eine Familie in Echteler den Traum vom eigenen Schwimmteich verwirklicht? Dabei ist keinerlei Chemie im Einsatz, wie geht das denn? Und was hat die Feuerwehr mit dem Teich zu tun, warum mussten die Kameraden anrücken?

Daneben hat die vierte Ausgabe der Grafschafter Landpartie wieder eine Menge zu bieten. Es wird gekocht und auch wieder gebastelt. Es sollen wieder die schönen Seiten der Heimat genossen und kennengelernt werden, die das Autoren- und Fotografenteam für die Leser entdeckt hat. Ungewöhnliche Menschen werden ebenfalls vorgestellt wie die Krimiautorin Joana Brouwer, die Verbrechen in der Grafschaft auf der Spur ist und zeigt, wie sie ihre Geschichten schreibt.

Auch Türen wurden erneut für das Magazin geöffnet: Die Wilsumer Mühle ist die meistbesuchte Wassermühle der Grafschaft. Was hier hinter den Kulissen geschieht, was die Mühle mit einer Waschmaschine verbindet, verraten die Männer und Frauen des Heimatvereins.

Ebenfalls willkommen geheißen haben die Besitzer des Landguts Singraven die Landpartie. Der malerische Park und das stattliche Anwesen bilden eine imposante Kulisse für tolle Fotos.

Wer nun Lust auf eine „Landpartie“ mit uns hat, ist dazu herzlich eingeladen. Das Magazin ist ab sofort im Handel erhältlich und liegt zum Verkaufspreis von 3,90 Euro an rund 450 Verkaufsstellen in der Grafschaft Bentheim, in Teilen des Emslandes und des Osnabrücker Landes aus.

Des Weiteren kann das Magazin telefonisch unter der Rufnummer 05921 707-500 oder per Bestellkarte geordert werden. Eine versandkostenfreie Bestellung ist außerdem im Internet unter www.grafschafter-landpartie.de möglich.