Empfehlung - Die Grafschaft schnieft und hustet

Nordhorn Beratungen bei Husten, Schnupfen und Halsschmerzen sind für Carsten Meiners in der Bookholter Apotheke zur Zeit an der Tagesordnung. „Die Apotheke ist voll, und das wird wahrscheinlich auch noch einige Wochen so bleiben“, schätzte der angestellte Apotheker gestern gegenüber den GN die Lage ein. Ob es sich bei diesen Patienten allerdings um echte Grippefälle oder grippale Infekte handele, sei nicht immer eindeutig zu erkennen, da sich die Symptome im Anfangsstadium sehr ähnelten. Bei Grippe träte die Erkrankung aber sehr geballt auf, sagt Meiners.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/die-grafschaft-schnieft-und-hustet--280681.html