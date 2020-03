Empfehlung - Die Grafschaft in Corona-Zeiten: Umsichtig im Krisenmodus

Die Schulen geschlossen, nahezu alle Veranstaltungen abgesagt, Zelte vor der Euregio-Klinik, Notfallpläne in den Unternehmen: Spätestens seit gestern ist auch in der Grafschaft spürbar, dass die Coronakrise tatsächlich eine Krise ist. Sie wird unseren Alltag in den kommenden Wochen prägen, wird uns viele Einschränkungen auferlegen und kann für einige Betriebe, aber auch für Vereine und andere Einrichtungen existenzbedrohend werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/die-grafschaft-in-corona-zeiten-umsichtig-im-krisenmodus-347694.html