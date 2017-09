Empfehlung - Die Grafschaft als Wahlkampf-Arena

Itterbeck/Gildehaus. Ob sich die Grünen mit der Wahl des Veranstaltungsortes göttlichen Beistand für den 15. Oktober erhofft haben, ist nur Spekulation. Es ist das Gemeindehaus der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Gildehaus, in dem der niedersächsische Agrarminister Christian Meyer am Donnerstagabend zu Gast ist. Eingeladen hatten der Orts- und der Kreisverband der Grünen – überraschend ihr Kommen abgesagt hatten die Landwirte. Genauer gesagt der Vorstand des Landwirtschaftlichen Ortsvereins. „Sie erwarten keine sachliche Diskussion mit Minister Meyer“, verkündet die Bentheimer Ortsvorsitzende Friedhild Füser ein wenig zerknirscht vor rund 60 Anwesenden. „Außerdem finden sie den Zeitpunkt so kurz vor der Wahl unglücklich.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/die-grafschaft-als-wahlkampf-arena-207631.html