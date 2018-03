Die Fahrradsaison in der Grafschaft beginnt

gn Nordhorn. Es ist inzwischen eine Tradition, dass die radfahrbegeisterten Grafschafter Anfang April gemeinsam in die Radsaison starten. Und in diesem Jahr findet der Saisonauftakt mit dem „Grafschafter Anfietsen“ bereits zum zehnten Mal statt. Am Sonntag, 8. April, geht es nach Bad Bentheim.

Aus den Gemeinden der Grafschaft Bentheim werden vom ADFC geführte Sternfahrten angeboten. Die Touren werden in moderatem Tempo gefahren und immer von mehreren Tourenleitern begleitet. Da die Gruppen aus allen Richtungen gegen zirka 13.45 Uhr in Bad Bentheim erwartet werden, müssen die Radler aus der Niedergrafschaft als erstes starten: Um 9 Uhr geht es in Emlichheim am Haus Ringerbrüggen los, um 9.45 Uhr in Lohne am Schützenplatz, um 10 Uhr in Uelsen am Alten Rathaus, um 10.30 am Marktplatz Wietmarschen und um 11 Uhr in Neuenhaus am Neumarkt. Die Nordhorner Gruppe startet um 11.30 Uhr am Markt/ZOB. Rund um Bad Bentheim wird es ebenfalls eine Tour geben, diese startet um 11 Uhr am Schlosspark.

Die Radler und alle anderen Gäste erwartet schließlich am Marktplatz in Bad Bentheim eine große Abschlussveranstaltung. Hier wird es in gemütlicher Atmosphäre ein Rahmenprogramm „rund ums Rad“ geben, Livemusik sowie die alljährliche große Verlosung. Zudem haben die Geschäfte in der Bad Bentheimer Innenstadt an diesem Sonntag geöffnet. Gäste, die nach der Veranstaltung nicht wieder mit dem Rad zurückfahren möchten, können den Fietsenbus nutzen, der an diesem Sonntag nach Fahrplan im Stundentakt auf der Linie 100 von Bad Bentheim über Nordhorn, Neuenhaus und Uelsen nach Emlichheim fährt.

Alle Touren und weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf der Internetseite www.grafschafter-anfietsen.de zu finden.