Empfehlung - Die Engel am Pilgerweg

Nevers. Es gibt sie wirklich. Und sie sind es, die diesen Weg so einmalig machen. Ob die nette Dame auf der Straße, die mir „Bon Route“ wünscht, oder der Mann mit dem Baguette unter dem Arm, der mir ein freundliches „Bon Courage“ zuruft. Dazu kommen Pilgerfreunde am Weg, die einen für eine Nacht aufnehmen. Cloudet und Bernard aus Nevers sind solche Leute. In ihrem Haus habe ich gewohnt, mit ihnen zu Abend gegessen und am nächsten Morgen gemeinsam gefrühstückt. Wenn möglich wollen sie eine kleine Spende.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/die-engel-am-pilgerweg-230861.html