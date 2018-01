Empfehlung - Die „alte Tante SPD“ erholt sich in der Grafschaft

Nordhorn. Die neue Kraft zieht die SPD aus der Basis. So lassen sich Aussagen der Kreisvorsitzenden Silvia Pünt-Kohoff sowie des Kreistagsfraktionsvorsitzenden Gerd Will interpretieren. Die Jugendorganisation entwickele sich sehr gut; die zwei neuen Juso-Ortsgruppen in Uelsen und Schüttorf setzten sich gegen Rassismus ein und unter anderem für den Ausbau von Breitband, damit alle Bürger der Grafschaft vom schnellen Internet profitieren können. Außerdem habe es 2016 genau 30 Neueintritte gegeben. Die meisten Neuanmeldungen kamen direkt nach Bundes- und Landtagswahl. Während bei der Bundestagswahl die SPD von 25,7 auf 20,5 Prozent abstürzte, wurde sie bei der vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen, drei Wochen später, mit 36,9 Prozent stärkste Kraft. Gerd Will verlor sein Landtagsmandat trotz der Gewinne seiner Partei, weil er gegen den CDU-Kandidaten Reinhold Hilbers das Direktmandat im Wahlkreis 79 nicht erringen konnte, aber landesweit kaum Listenplätze „zogen“, weil die SPD zugelegt und in anderen Wahlbezirken mehr Direktmandate „erbeutet“ hatte. In Hanna Naber aus dem Wahlkreis 63 „Oldenburg-Nord/West“ habe die Grafschaft aber eine kompetente Vertreterin im Landtag gefunden, sind Gerd Will und Silvia Pünt-Kohoff überzeugt. Und mit Dr. Daniela De Ridder aus Schüttorf hat die Region auch eine SPD-Stimme im Bundestag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/die-alte-tante-spd-erholt-sich-in-der-grafschaft-221873.html