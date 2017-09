Diakonisches Werk erweitert Schwangerenberatung

gn Nordhorn. In den Beratungsstellen des Diakonischen Werkes im lutherischen Kirchenkreis Emsland-Bentheim ist das Projekt HUBS – Hilfe und Beratung für Schwangere – gestartet. Alle Beratungsstandorte sind mit einem besonderen Tablet ausgestattet worden. Darauf befinden sich drei Programme, die überwiegend mit Bildern und Piktogrammen arbeiten und speziell für Frauen mit Migrationshintergrund entwickelt wurden.

Themen sind Schwangerschaft, Familienplanung, medizinische und rechtliche Aspekte und vieles mehr. Sie ermöglichen eine Beratung, die ohne Sprachmittler möglich ist. „Bei der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung geht es häufig um intime und sehr persönliche Themen“, sagt Dagmar Wölk-Eilers, Fachbereichsleitung in der Kirchenkreissozialarbeit, „da ist es schwierig, eine andere, eventuell nicht einmal vertraute Person mit in das Gespräch zu nehmen.“

Das Projekt will Frauen mit Migrationshintergrund und Flüchtlingsfrauen den Zugang zu den Schwangerenberatungsstellen erleichtern. Dabei ist auf eine Beratung, die auch den schützenden Rahmen im Blick hat, geachtet worden. Das Programm kann aber auch für andere Beratungssituationen im Bereich der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung eingesetzt werden. Das Projekt wurde in Kooperation der Referate Migration und Familienhilfe des Diakonischen Werkes in Niedersachsen entwickelt.

„Wir freuen uns, an diesem Projekt teilnehmen zu können und sind gespannt auf die ersten Erfahrungen“, äußert sich die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes, Dorothea Währisch-Purz, zuversichtlich zum erweiterten Angebot. Das Projekt ist zunächst auf zwei Jahre befristet und wird evaluiert. Das Diakonische Werk hat Beratungsstandorte in Papenburg, Meppen, Lingen, Nordhorn und Sögel.

