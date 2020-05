/ Lesedauer: ca. 1min Deutscher Mühlentag abgesagt

Traditionell öffnen die Mühlen auch in der Grafschaft am Pfingstmontag ihre Türen und ziehen zahlreiche Ausflügler an. Weil solche Besuchermagnete jedoch nicht mit den Corona-Maßnahmen in Einklang zu bringen sind, bleibt das Mühlenfest in diesem Jahr aus.