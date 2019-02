Empfehlung - Deutsche Wildtier Stiftung kürt das Reh zum Tier des Jahres

Nordhorn Ursprünglich von der Schutzgemeinschaft Deutsches Wild ins Leben gerufen, setzt die DWS seit 2017 die Wahl des „Tier des Jahres“ fort. Mit Fischotter, Wildkatze, Alpensteinbock oder Luchs stehen damit nicht selten Arten im Mittelpunkt, deren Bestand oder Lebensraum bedroht ist. Für 2019 hat sich die Stiftung für das Reh entschieden – eine Wildart, die sich eigentlich überall gut und häufig beobachten lässt, auch in der Grafschaft. Das Reh gilt als Kulturfolger und ist sowohl auf landwirtschaftlichen Flächen als auch in strukturreichen Heckenlandschaften und Wäldern heimisch. „Besonders gut lässt sich das Rehwild aber dort beobachten, wo offene Landschaft und bewaldete Gebiete ineinander übergehen“, erklärt Silas Suntrup vom NABU-Kreisverein Grafschaft Bentheim. Der 21-Jährige geht selbst regelmäßig auf Fotopirsch, unter anderem an der Umweltstation „Weiße Riete“ in Schüttorf. Obwohl das Gelände gar nicht weit von der nächsten Siedlung entfernt ist, sind Rehe dort häufig zu Gast. „Aktuell kann ich häufiger einen Rehbock und eine Ricke beobachten, die mit ihren beiden Kitzen aus dem vergangenen Jahr auf Nahrungssuche ist“, erzählt Suntrup.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/deutsche-wildtier-stiftung-kuert-das-reh-zum-tier-des-jahres-281704.html