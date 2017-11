Empfehlung - Deutsche und niederländische Polizisten jagen Einbrecher

dpa Lingen. Die Polizei in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden intensivieren ihre Zusammenarbeit bei der Aufklärung von Wohnungseinbrüchen. Die Kriminalitätslagebilder aus dem Grenzbereich der drei Länder sollen künftig besser analysiert werden, sagte am Montag der Sprecher der federführenden Polizeidirektion Osnabrück, Marco Ellermann, bei einer Fachtagung in Lingen. Die Ermittler aus NRW, den Niederlanden und Niedersachsens hätten Zugriff auf die Einbruchsdaten in der Grenzregion. „Man kann künftig die Daten visualisieren, sie übereinanderlegen und so schneller Erkenntnisse gewinnen über Tatzusammenhänge“, sagte Ellermann. So ließen sich Vorgehensweisen leichter vergleichen und die Fahnder könnten schneller auf Täterbanden kommen. Die Ermittlergruppe im Polizeipräsidium Osnabrück nahm vor einem guten Jahr ihre Arbeit auf. Polizeibehörden in NRW und den Niederlanden sind Kooperationspartner. Ende Oktober 2016 hatten deutsche, niederländische und belgische Polizeibehörden mit der „Aachener Erklärung“ eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Daraus ist „Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl“ entstanden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/deutsche-und-niederlaendische-polizisten-jagen-einbrecher-215342.html