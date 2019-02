Empfehlung - Der „Regiopa“-Zug ist in der Grafschaft angekommen

Nordhorn/Salzgitter Das Warten hat ein Ende: Die ersten beiden von insgesamt fünf Triebwagen des künftigen „Regiopa“-Expresses sind in der Grafschaft angekommen. Die Züge wurden am Freitagmittag in Salzgitter vom Hersteller Alstom an Vertreter der Bentheimer Eisenbahn übergeben. Am frühen Abend rollten die Züge dann in den Bahnhof Bad Bentheim ein, bevor es weiter in die Bentheimer-Eisenbahn-Zentrale an der Otto-Hahn-Straße in Nordhorn ging.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/der-regiopa-zug-rollt-in-die-grafschaft-277126.html