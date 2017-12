Empfehlung - Der Nikolaus beschenkt Schüttorfer Kinder mit kleinen Gaben

hd Schüttorf. Es ist eine jahrzehntelange Tradition, dass der Nikolaus des Bürgerschützenvereins (BSV) Schüttorf mit seinen zwei schwarzen Pieten den Kindern aus Stadt und Samtgemeinde Schüttorf am Vorabend des Nikolaustages im Sportpark des FC Schüttorf 09 einen Besuch abstattet. Die Chance, den Jungen und Mädchen eine Freude zu bereiten, ließ sich der Nikolaus auch in diesem Jahr nicht nehmen. Als das Nikolausteam vor nunmehr 54 Jahren erstmals in den Sportpark einbog, haben es rund 1000 Jungen und Mädchen mit ihren Eltern empfangen und umjubelt. Im Hintergrund spielte damals der Musikverein Schüttorf stimmungsvolle Weihnachtslieder. An der großen Begeisterung der Obergrafschafter hat sich bis heute nichts geändert, wie sich am Dienstagabend zeigte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/der-nikolaus-beschenkt-schuettorfer-kinder-mit-kleinen-gaben-217288.html