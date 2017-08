Empfehlung - Der „Froschkönig“ quarkt wieder in der Grafschaft

bad bentheim. Er ist als „Wetterfrosch“ bekannt und als „Froschkönig“ aus dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm. In der freien Natur ist der Laubfrosch jedoch kaum noch zu sehen. Der Froschlurch gehört in unserer Region zu den bedrohten Arten und war zwischendurch komplett verschwunden. In den letzten fünf Jahren wurde der Laubfrosch in Zusammenarbeit zwischen der NABU-Naturschutzstation Münsterland und dem Landkreis wieder angesiedelt. Manuela Monzka und Gertrud von Herz von der Unteren Naturschutzbehörde haben mit den GN eine Exkursion zu einigen Froschteichen in Bad Bentheim unternommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/der-froschkoenig-quarkt-wieder-in-der-grafschaft-205519.html