Die Tage des Impfzentrums in Nordhorn sind gezählt, solche Einrichtungen werden nach Auffassung von Land und Bund in dieser Form nicht mehr gebraucht. Die Verantwortlichen in der Grafschaft hätten die zentrale Anlaufstelle nach den guten Erfahrungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie dagegen gerne weitergeführt. Archivfoto: J. Lüken