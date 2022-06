Der beste Fußball-Tipper kommt diesmal aus Brandlecht

Er galt schon früh als Favorit, aber am Schluss war es doch ein knappes Ergebnis. Mit neun Punkten Vorsprung hat der Brandlechter Achim Feldkamp die elfte Auflage des GN-Bundesliga-Tippspiels gewonnen. Dieser Tage konnte der 52-Jährige bei der Grafschafter Autozentrale Krüp in Nordhorn seinen Gewinn entgegennehmen: Ein Jahr lang darf Feldkamp nun mit seiner Frau Ramona einen nagelneuen VW GOLF 8 nutzen, den die Grafschafter Autozentrale inklusive Vollkaskoversicherung und Steuern zur Verfügung stellt.

In den Vorjahren hatte Achim Feldkamp immer mal sporadisch beim GN-Tippspiel mitgemacht. Aber in der Saison 2021/22 wollte er es wissen: Spieltag für Spieltag gab er einen Tipp zum Ausgang der einzelnen Begegnungen in der Fußball-Bundesliga ab – und bewies dabei Glück und Fußballverstand. Schnell rückte er in die Spitzengruppe der fast 1500 GN-Tipper vor. Kein Wunder: An immerhin 18 der 34 Spieltage stand er auf Platz 1 der Tipper-Rangliste, an weiteren acht Spieltagen belegte er Platz 2 oder 3, und nur ein einziges Mal sackte er mit seinen Spieltipps ab auf Platz 10 der Rangliste.

Ein echter Fußballexperte? „Eigentlich nicht“, sagt Feldkamp. Er spielt bei der SpVgg. Brandlecht Tischtennis und leitet mit viel Freude die Nachwuchsarbeit im Verein. „Beim Tippspiel haben mir immer die letzten drei Minuten eines Spiels sehr geholfen“, sagt der Fan des Hamburger Sportvereins. „Auf meinen HSV brauchte ich ja nicht zu wetten, weil der in der zweiten Liga spielte.“ Am 24. Spieltag war Achim Feldkamp nicht mehr vom Spitzenplatz des Tippspiels zu verdrängen. Am Ende hatte der Brandlechter 464 Punkte gesammelt, neun Punkte mehr als der Zweitplatzierte, der 30-jährige Lars Diekmann aus Schüttorf.

Bei der Gewinnübergabe in der Autozentrale Krüp ließen Achim und Ramona Feldkamp sich den schwarzen VW Golf 8 von Inhaber Helmut Krüp und Verkaufsleiter Werner Landwehr ausführlich erklären. Das besonders schadstoffarme Plug-in-Hybrid-Fahrzeug wird von einem 150 PS starken Benzinmotor angetrieben, der mit einem 54 PS starken Elektromotor kombiniert ist. Das verhilft ihm vor allem für den Stadtverkehr zu einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 80 Kilometern.

Im Nordhorner Juweliergeschäft Hungeling und im Raiffeisen-Markt Uelsen konnten unlängst auch die Gewinner des zweiten und dritten Preises ihre Gewinne in Empfang nehmen.

© Kersten, Iris Im Nordhorner Juweliergeschäft Hungeling konnte Lars Dieckmann seinen Gewinn entgegennehmen. Das Bild zeigt ihn mit Geschäftsleiterin Nicole Böhlefeld und GN-Marketing-Managerin Ines Gödiker.

Den zweiten Preis des Tippspiels, eine Union Glashütte Armbanduhr im Wert von 1950 Euro, gespendet vom Juwelier Hungeling, sicherte sich der Schüttorfer Lars Diekmann. Der bekennende BVB-Fan, der Fußball in der dritten Mannschaft des SV Suddendorf-Samern spielt, erreichte im Tippspiel eine Gesamtleistung von 455 Punkten.

Ebenfalls aus Schüttorf kommt der Gewinner des dritten Preises, der 46-jährige Daniel Abraham. Er hatte bereits das Hinrundenspiel gewonnen und damit ein Samsonite-Kofferset vom Fachgeschäft Zierleyn gewonnen. Mit 452 Punkten erreichte er nun den dritten Platz in der Gesamtwertung und wurde dafür mit einem Gasgrill der Marke Napoleon im Wert von 530 Euro belohnt, den der Raiffeisen-Markt Uelsen gespendet hat.