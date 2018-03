Empfehlung - Der Beginn einer Freundschaft?

Saint-Révérien Antonio ist ein wirklich netter Kerl. Ich habe ihn in der Krypta der Basilika Maria Magdalena in Vezelay getroffen. Er ist auch auf dem Jakobsweg, kommt aus Brasilien und wohnt in der Nähe von Sao Paulo. Gemeinsam sind wir bei den heiligen Schwestern Casa Maria Magdalena untergekommen, haben abends zusammen gekocht und dort übernachtet. Es war ein sehr interessanter Abend. Morgens trennten sich unsere Wege. Antonio wollte noch zur Messe und so bin ich alleine aufgebrochen. In Corbigny kam ich am Nachmittag an und musste leider in Ermangelung anderer Unterkünfte ein teueres Hotelzimmer nehmen. Ich lag bereits im Bett, als mein Handy klingelte. Aufgeregt hörte ich Antonio am anderen Ende. Er brauche dringend meine Hilfe. Er sei auch in Corbigny in einem Lokal und könne keine Unterkunft mehr finden. Ich also aus dem Bett, anziehen und nach unten auf die Straße. Nach einigem Suchen fand ich Antonio, nass und kalt stand er vor mir. Zusammen sind wir ins Hotel zurück und ich habe ihm das zweite Bett in meinem Zimmer angeboten, was er dankbar annahm. Nach einer Dusche und einem Becher Wein ging es ihm schon besser.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/der-beginn-einer-freundschaft-229717.html