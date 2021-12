Deportation Grafschafter Juden: „...und nie war der Galgen leer“

„Abgemeldet am 11. Dezember 1941 in die Ostgebiete“: So zynisch dokumentieren die Nationalsozialisten vor genau 80 Jahren die Deportation der Juden aus der Grafschaft Bentheim in das Ghetto von Riga – die für die meisten Inhaftierten den sicheren Tod bedeutet. Von diesem Tag an ist das jüdische Leben im Landkreis nahezu ausgelöscht. Nur ein einziger Grafschafter überlebt diesen Transport und leidet zeitlebens an seinen Folgen: Heinz Wertheim aus Gildehaus. Seine Erlebnisse in Riga und in Konzentrationslagern wie Stutthof und Hailfingen, den Todesmarsch und die Befreiung sowie seine Rückkehr nach Gildehaus beschreibt Heinz Wertheim 1946 in einem Brief an Bekannte. Die GN dokumentieren diesen bislang öffentlich unbekannten Brief hier – zur besseren Lesbarkeit ganz leicht bearbeitet – erstmals im Wortlaut.

Handschriftlicher Entwurf und Durchschlag einer maschinengeschriebenen Abschrift des Briefes von Heinz Wertheim. Foto: Burkert

Heinz Wertheim ist 26 Jahre alt, als er mit 18 weiteren Grafschaftern inklusive seiner gesamten Familie deportiert wird – angeblich zu einem „Arbeitseinsatz“ im Osten. Tatsächlich endet die tagelange Zugfahrt, die sie größtenteils zusammengepfercht in Viehwaggons verbringen müssen, in der lettischen Hauptstadt Riga. Rund 22.000 Juden aus dem Deutschen Reich werden während des Zweiten Weltkriegs in die von deutschen Truppen besetzte Stadt gebracht. Zwischen November 1941 und Oktober 1942 fahren 25 Züge aus 14 Städten dorthin – darunter der „1. Bielefelder Transport“ mit den 19 Grafschaftern.

Kurz vorher sind die bis dahin im Ghetto internierten mehr als 27.000 lettischen Juden in einem Massaker in den nahen Wäldern von Rumbula ermordet worden, um Platz für die neu ankommenden Menschen aus Deutschland zu schaffen. Auf Tausende Deportierte aus dem gesamten Reich wartet dasselbe Schicksal: Sie werden direkt nach ihrer Ankunft erschossen. Wer hingegen das Ghetto lebend erreicht, durchleidet dort ein jahrelanges Martyrium, das für die meisten von ihnen ebenfalls mit dem Tod endet - wenn nicht in Riga selbst, dann in einem der anderen Konzentrationslager. „Täglich Erschießungen, hungernde Menschen, Tote und nie war der Galgen leer“, beschreibt Heinz Wertheim an einer Stelle seines Briefes das Grauen.

Heinz Wertheim jedoch überlebt. Er ist ein kräftiger junger Mann, körperlich gestählt durch seinen Beruf als Schlachter und durch harte Zwangsarbeit im Moor und im Straßenbau. Und er hat Glück, dass er als einziger seiner Familie alle Selektionen übersteht und so der Ermordung entkommt. Was er auf seiner Odyssee, die ihn von Riga noch viel weiter nach Osten fast bis Leningrad (Sankt Petersburg) führt und dann auf dem erzwungenen Rückzug bis an den Bodensee ganz im Südwesten des Deutschen Reiches, beschreibt Heinz Wertheim nach seiner Befreiung und seiner Rückkehr nach Gildehaus 1946 in einem langen Brief an Bekannte, die damals in New York leben.

Entdeckt hat dieses eindrucksvolle Zeitdokument vor wenigen Monaten die Nordhornerin Erika Klanke, die den historischen Nachlass von Heinz Wertheim und dessen 2012 verstorbener Ehefrau Hella verwaltet. In den unzähligen Papieren fand sie einen handschriftlichen Entwurf des Briefes sowie mehrere Durchschläge getippter Abschriften. Auch liegen Antwortschreiben vor, die belegen, dass dieser Brief seine Adressaten in den USA tatsächlich erreichte.