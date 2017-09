Empfehlung - Denkmalstag zeigt vergängliche Pracht an der Vechte

Nordhorn. Fachwerk bröselt, Mauerwerk bröckelt: Von „Macht und Pracht“, dem Motto des diesjährigen Denkmaltags, kann keine Rede sein im alten Bürgerhaus an der Hagenstraße 32/34 in Nordhorn. Im Gegenteil, dieses Gebäude ist eher ein Denkmal des Verfalls. Würden die vielen Stahlträger in den leeren Räumen nicht Decken und Wände provisorisch stützen, dürfte man sich kaum noch hineinwagen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/denkmalstag-zeigt-vergaengliche-pracht-an-der-vechte-207000.html