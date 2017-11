Empfehlung - Den Einbrechern die Zeit stehlen

gam Nordhorn. Den Schmuck im Gefrierfach, den Laptop zwischen der Wäsche im Kleiderschrank, das Bargeld unter der Matratze – wirklich sichere Verstecke gibt es im Haushalt nicht, warnt Uwe van der Heiden, Präventionsbeamter beim Polizeikommissariat Nordhorn. Die Einbrecher wüssten, wo sie suchen müssen, um Beute zu machen. Es gilt also, es den Tätern so schwer wie möglich zu machen, in die Wohnung oder das Haus zu gelangen, damit sie gar nicht erst nach den Wertsachen suchen können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/den-einbrechern-die-zeit-stehlen-213796.html