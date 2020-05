De Ridder ruft zu Bewerbung um Austauschjahr in den USA auf

Berlin Bis zum 11. September läuft die Bewerbungsfrist für die 38. Runde des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) mit den USA, für das sich Interessierte beim Online-Portal des Bundestages anmelden können. Dr. Daniela De Ridder ruft daher junge Engagierte aus der Grafschaft Bentheim und dem Emsland zur Bewerbung um einen Platz beim Austauschprogramm auf, das in Kooperation vom Bundestag und dem Kongress in den USA getragen wird.

„Unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten konnten in den vergangenen Jahren stets von erfahrungsreichen Erlebnissen während ihres Austauschjahres in den USA berichten. Ein Austauschjahr ist immer etwas Besonderes im Leben und prägt die jungen Menschen – als Außenpolitikerin freut es mich sehr, dass die Initiative zum Parlamentarischen Patenschafts-Programm so entschlossen fortgeführt wird. Schließlich baut gerade der Austausch der jungen Generation langlebige Brücken der Verständigung zwischen Ländern und Kulturen“, erklärt Dr. Daniela De Ridder, SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Mittelems.

„Voraussichtlich kann das Austauschprogramm in diesem Jahr der Corona-Krise nur verkürzt stattfinden, was einige der Stipendiatinnen und Stipendiaten dennoch gerne wahrnehmen möchten. Ob das PPP-Programm 2021/2022 verkürzt oder mit abgeändertem Programminhalt stattfinden wird, ist aktuell noch nicht entschieden. Dennoch ist die Bewerbung ausgesprochen lohnend“, so De Ridder, die sich über motivierte Bewerbungen aus der Grafschaft und dem Emsland freut.

Interessierte können sich auf der Internetplattform des Bundestags um das Programm bewerben.