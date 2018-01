Empfehlung - De Ridder lobt, Beeck kritisiert

gn Berlin/Nordhorn. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder begrüßt den schnellen Abschluss der Sondierungsgespräche für eine Regierungsbildung in Berlin. „Mich freut, dass wir ein Zuwanderungsgesetz verhandeln konnten, die SPD sich für eine Solidarrente stark gemacht hat, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gestärkt werden soll und dass ländliche Räume stärker in den Fokus genommen werden“, sagte die Schüttorferin am Freitag. De Ridder wird am Sonntag in einer Woche als Delegierte am außerordentlichen Bundesparteitag in Bonn teilnehmen, wo die ausgehandelten Ergebnisse diskutiert werden sollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/de-ridder-lobt-beeck-kritisiert-221997.html