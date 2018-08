Empfehlung - De Ridder diskutiert mit Ex-NATO-Chef über offene EU-Grenzen

Nordhorn „It’s a very good wine“ – über die gute Qualität des von Anders Fogh Rasmussen mitgebrachten Weines zum Interview mit Dr. Daniela De Ridder herrschte nach einem rund einstündigen Gespräch in englischer Sprache Einigkeit. Der ehemalige NATO-Generalsekretär Fogh Rasmussen reist derzeit mit dem dänischen Journalisten und Weinexperten Morten Brink Iwersen durch Europa, um bei dem ein oder andern Gläschen über die Vor- und Nachteile eines offenen Europas zu sprechen. Dazu treffen sie sich mit verschiedensten Gesprächspartner an den unterschiedlichsten Orten. Zum Auftakt der Dreharbeiten traf das Team am Donnerstag am alten Zollhaus Frensdorferhaar in Nordhorn auf die Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder (SPD). In Europa-Fragen sind die Sozialdemokratin und der konservative Fogh Rasmussen nicht gänzlich einer Meinung. „Gerade in Dänemark wird ja diskutiert, dass man die Grenzen wieder schließen möchte. Ich halte dies für keine gute Lösung“, stellt De Ridder fest. Radfahrer, Fußgänger und Reiter überqueren die Staatsgrenze in Frensdorferhaar ganz selbstverständlich und kommen an dem TV-Set vorbei. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/de-ridder-diskutiert-mit-ex-nato-chef-ueber-offene-eu-grenzen-246744.html