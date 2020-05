De Ridder bietet Webinar zum Thema Pflegekräfte an

Berlin Die Corona-Pandemie bedeutet vor allem für das Gesundheitswesen und die Betreuung von Risikogruppen, Erkrankter und älterer Menschen eine große Herausforderung. Zur aktuellen Situation in der Pflege bietet die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder daher gemeinsam mit ihrer Kollegin Heike Baehrens, Pflegebeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, am Donnerstag, 4. Juni, um 18.30 Uhr ein Webinar zum Thema „Pflegekräfte in der Corona-Krise – Was wollen wir verbessern?“ an. Neben Informationen zur aktuellen Situation und die weitere Entwicklung in der Pflege sollen Fragen diskutiert werden wie „Wie kann es gelingen, weiterhin gut ausgebildetes Personal zu finden?“, „Wie können die Arbeitsbedingungen in der Pflege weiterentwickelt werden?“ oder „Wie kann die Politik pflegende Angehörige besser unterstützten?“.

„Pflegekräfte leisten eine bemerkenswerte Arbeit. Der Lockdown hat aber auch einschneidende Konsequenzen für die vielen pflegenden Angehörigen, die ihre älteren Verwandten zu Hause versorgen und pflegen. Zudem zeigt auch die aktuelle Corona-Situation auf, welche Herausforderungen in der Pflege gemeistert werden müssen – dies sorgt angesichts des Handlungsbedarfs für kontroverse politische Debatten. Insbesondere gehört dazu auch, dass die Arbeit von Pflegefachkräften angemessen honoriert und pflegende Angehörige besser entlastet werden sollten. Die SPD-Bundestagsfraktion und insbesondere die beiden Bundesminister Hubertus Heil und Dr. Franziska Giffey haben dazu bereits wichtige Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. Zum Beispiel haben sie die konzertierte Aktion Pflege, das Pflegestärkungsgesetz oder den Pflegebonus umgesetzt. Den Applaus, den die Pflegekräfte für ihre Arbeit erhalten, ist sehr begrüßenswert. Dennoch müssen die Pflegekräfte auch finanziell für ihr Engagement honoriert werden“, so De Ridder.

Die Veranstaltung findet in einem Webex-Meeting statt. Hierfür ist eine Anmeldung per E-Mail an daniela.deridder.ma04@bundestag.de oder unter Telefon 0160 7155316 notwendig. Die Teilnehmer erhalten dann die Zugangs- und Einwahldaten und entsprechende Hinweise über den Ablauf des Webinars. Fragen oder Anmerkungen per E-Mail können im Vorfeld über dieselbe E-Mail-Adresse an die Referentinnen gesendet werden.