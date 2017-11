Empfehlung - Das Schwein hat nicht nur Schnitzel

Bad Bentheim. Am Anfang des Dialogs auf dem Schweinemastbetrieb Aalderink steht die Begegnung mit den Tieren, um die es beim Gespräch geht. Für einige der etwa 20 Besucher ist bereits der intensive Geruch eine neue Erfahrung. Pastor Fritz Baarlink sagt nach dem Besuch der Sauen mit ihren Ferkeln: „Ich möchte nicht vier Wochen in so einer engen Box liegen.“ Präses Heinz-Hermann Nordholt weiß von Besuchen auf anderen Höfen: „Ich habe gelernt, dass die Sauen in den Boxen liegen, damit sie nicht die Ferkel erdrücken.“ Schnell wird klar, dass moderne Landwirtschaft nichts mit Bilderbuchromantik zu tun hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/das-schwein-hat-nicht-nur-schnitzel-216175.html