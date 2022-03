Das müssen Grafschafter nach einem positiven Selbsttest tun

Grafschafter Aufgrund der hohen Infektionszahlen und der daraus resultierenden starken Beanspruchung des Containment-Teams, ändert der Landkreis Grafschaft Bentheim nun das Verfahren für positiv Getestete. Die neuen Regeln sollen ab Dienstag, 29. März, gelten.

Was tun nach positiven Selbsttest?

Grafschafter, die einen positiven Selbsttest gemacht haben, sollen das Ergebnis in einer qualifizierten Teststelle überprüfen lassen. Im Falle eines positiven Ergebnisses, das von der zuständigen Teststelle an das Gesundheitsamt weitergeleitet wird, muss sich die betroffene Person unmittelbar in Quarantäne begeben. Sie erhält einen schriftlichen Absonderungsbescheid. Anders als bisher werden positiv Getestete nicht mehr telefonisch kontaktiert, sondern sind dann gebeten, selbstständig einen Termin zur PCR-Testung zu buchen.

So bekommt man einen Termin für einen PCR-Test

Möglich ist eine Terminbuchung für einen PCR-Test über einen Link, der in dem schriftlichen Absonderungsbescheid steht, kündigt die Kreisverwaltung an. Ebenso können Bürgerinnen und Bürger bereits bei dem offiziellen Schnelltest ihre E-Mail-Adresse oder Handynummer angeben. Dann soll der Link, gegebenenfalls schon vor Erhalt des Absonderungsbescheids, spätestens jedoch innerhalb von 48 Stunden, per E-Mail oder SMS übermittelt werden. Anschließend kann ein Termin zur PCR-Testung gebucht werden.

„In der aktuellen Pandemie-Lage ist die Anzahl der PCR-Testungen derart hoch, dass unser Testzentrum an der Enschedestraße in Nordhorn an der Kapazitätsgrenze arbeitet. Es ist daher nicht immer möglich, einen Termin noch am selben oder nächsten Tag zu erhalten“, erläutert Gert Lödden, zuständiger Dezernent des Landkreises Grafschaft Bentheim. Er bittet um Verständnis für die aktuelle Situation. Zudem sei es möglich, dass ein PCR-Test nicht an der Enschedestraße möglich ist und die betroffene Person auf einen anderen Anbieter zur PCR-Testung zurückgreifen muss. Das Gesundheitsamt des Landkreises weist darauf hin, dass ein späterer Genesenennachweis nur ausgestellt werden kann, wenn die Infektion vorher durch einen PCR-Test nachgewiesen wurde. Menschen, denen es nicht möglich ist, online einen Termin zu buchen, können sich telefonisch an die Corona-Hotline wenden. Sie ist laut Landkreis unter Telefon 05921 963333 erreichbar von Montag bis Freitag 8.30 bis 13 Uhr sowie 13.30 bis 16 Uhr und Samstag und Sonntag von 8.30 bis 13.30 Uhr. „Trotz der starken Forderung steht den Betroffenen unser Containment-Team auch über die Hotline zur Verfügung“, betont Lödden.

So wird die Quarantäne beendet

Unverändert bleibe das Verfahren zum Ende der Quarantäne. Hierfür ist kein PCR-Test nötig. Ausreichend ist ein negativer Schnelltest, der frühestens nach einer Quarantänezeit von sieben Tagen und einer Symptomfreiheit von 48 Stunden gemacht werden kann. Während die Quarantäne bei einem negativen Ergebnis umgehend aufgehoben ist, ist bei einem positiven Testergebnis der vollständige Quarantänezeitraum von zehn Tagen einzuhalten. „Lediglich Berufstätige, die wegen des Umgangs mit vulnerablen Personen ein negatives PCR-Ergebnis benötigen, erhalten einen entsprechenden Termin zur Testung über die Hotline des Containment-Teams. Dieses ist erreichbar über die Rufnummer 05921 963333“, heißt es von der Kreisverwaltung.

Orientierung, welche Maßnahmen bei einem positiven Schnell- oder Selbsttest zu ergreifen sind, bieten fallspezifische Leitfäden auf der Website des Landkreises: www.grafschaft-bentheim.de/corona. Hier kann das neue Verfahren ab Dienstag, 29. März, auch nachgelesen werden.