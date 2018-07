Empfehlung - „Das Letzte Kleinod“ hält mit Theaterzug in Bad Bentheim

Bad Bentheim Die Künstlergruppe „Das Letzte Kleinod“ reist mit ihrem Zug querdurch Deutschland bis in die Niederlande. Ein mobiles Theater, das vom 12. bis 14 Juli das Stück „Wilhelm*ina“ in Bad Bentheim aufführt. Am Mittwoch ist der 140 Meter lange Zug in Bad Bentheim eingelaufen. Langsam und behutsam drückt die Lokomotive die zehn blauen Eisenbahnwaggons über das Gleis am ehemaligen Bad Bentheimer Bahnhof Süd an der Straße Nordring. Am alten Bahnsteig kommt der Theaterzug zum Stehen. Am Morgen holte die Bentheimer Eisenbahngesellschaft die Waggons in Osnabrück ab und transportierte sie über Rheine in die Burgstadt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/das-letzte-kleinod-haelt-mit-theaterzug-in-bad-bentheim--242703.html