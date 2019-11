Empfehlung - Das Erstarken der Ränder als Weckruf für die Grafschaft

Die kürzeste Strecke von Nordhorn nach Erfurt führt über die A4, ist 439 Kilometer lang und mit dem Auto in vierdreiviertel Stunden bewältigt, wenn es der Verkehr zulässt. Politisch allerdings, das hat der vergangene Sonntagabend eindrucksvoll belegt, ist die thüringische Landeshauptstadt von der Grafschaft Bentheim Lichtjahre entfernt. Hier stabile Bürgerlichkeit, die sich in jeder Wahl widerspiegelt – vom Stadtrat bis zum Bundestag. Dort das Ende der politischen Mitte, die bei der Landtagswahl zwischen Linken und AfD nahezu verdampfte. Was uns das hier, im äußersten Westen der alten Republik, angeht? Nicht viel, wenn einem die geografische Ferne und das eilends bemühte Erklärungsmuster ausreichen, dieses Ergebnis sei eben ein Ost-Phänomen. Eine Menge, wenn man – behüte! – verhindern möchte, dass in der Grafschaft dereinst thüringische Verhältnisse herrschen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/das-erstarken-der-raender-als-weckruf-fuer-die-grafschaft-326855.html