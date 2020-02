Empfehlung - Das Arbeitsamt war sein Leben: Dienstjubiläum nach 50 Jahren

Nordhorn „Ins Handwerk wollte ich nie, sondern immer aufs Büro“, stand für Wilhelm (Willi) Nibbrig schon als 15-Jähriger der Berufsweg klipp und klar fest. Seinen Lehrer brachte er damals an der Hauptschule mit diesem Ansinnen zur Verzweiflung. „Er hatte nicht genug Praktikumsstellen in dieser Branche gefunden, zumal das natürlich auch die Mädchen favorisierten“, erinnert sich der 65-Jährige mit einem Schmunzeln zurück. Willi machte aus der Not heraus ein Praktikum im Krankenhaus und wusste, „das war‘s auch nicht“. Der Berufsberater des Arbeitsamtes gab dann den entscheidenden Tipp: „Er riet mir, sich doch bei seinem Arbeitgeber zu bewerben.“ Und da sitzt Wilhelm Nibbrig heute noch und feiert am 1. April sein 50-jähriges Dienstjubiläum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/das-arbeitsamt-war-sein-leben-dienstjubilaeum-nach-50-jahren-342943.html