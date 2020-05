Vom Bürgermeisterbüro der Samtgemeinde Emlichheim geht es Ende 2021 an den neuen Schreibtisch in Sögel: Daniela Kösters wird die neue Geschäftsführerin der Emsländischen Landschaft. Sie tritt ihr Amt am 1. November 2021 an. Das Bild zeigt die 52-Jährige nach ihrer Wahl mit dem Vorstand der Emsländischen Landschaft in Meppen; links im Bild der amtierende Geschäftsführer Josef Grave, der nach vielen Jahren demnächst in den Ruhestand verabschiedet wird. Foto: privat