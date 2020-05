Die Versammlung der Emsländischen Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim wählte Daniela Kösters (Bild) aus Emlichheim am vergangenen Dienstag einstimmig zur Geschäftsführerin. Die bis zum 31. Oktober 2021 amtierende Samtgemeindebürgermeisterin tritt ihre neue Stelle am 1. November 2021 an. Sie wird Nachfolgerin des Emsländers Josef Grave, der in den Ruhestand geht und seit 1994 Geschäftsführer der Landschaft in Meppen ist. Foto: privat