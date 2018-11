Daniela De Ridder will Grafschafter Landrätin werden

Nordhorn In einem dreieinhalb Seiten langen Schreiben an die Mitglieder der Grafschafter SPD legt Daniela De Ridder ihre Gedanken dar, was sie zur Kandidatur um das Amt als Landrätin bewogen hat. Unter anderem sei sie immer wieder zu ihrer politischen Zukunft befragt worden und ob sie sich nicht vorstellen könne, bei der Wahl anzutreten.

Lange und gründlich hätte sie sich überlegt, wo sie am meisten bewirken könne. Denn einerseits wolle sie sich als Bundestagsabgeordnete überregional für Werte wie Freiheit, Gleichheit und Solidarität einsetzen. Andererseits fühle sie sich aber auch stets ihrer Grafschafter Heimat und den Themen vor Ort verbunden und habe dies bei unzähligen Terminen gezeigt. Nun sei es aber Zeit, eine klare Position zu beziehen. „Dies schulde ich Euch, liebe Genossinnen und Genossen, aber nicht minder meiner Familie und meinen Mitarbeitern“, schreibt De Ridder. Sie fordert ihre Parteigenossen auf, durch ein Votum zu entscheiden, ob sie künftig vom Bundestag oder aus dem Kreishaus heraus politisch wirken solle. „Soll ich mich mit ganzer Kraft der Grafschaft verschreiben, dann tue ich dies sehr gerne auch im Wahlkampf um das Amt der Landrätin“, betont sie in dem Schreiben. Bereits 2011 hatte De Ridder sich als Kandidatin um das Amt der Landrätin beworben. Damals unterlag sie Friedrich Kethorn (CDU) nur knapp.

Doch nicht nur Daniela De Ridder hat Interesse, die Geschicke der Grafschaft künftig vom Kreishaus aus zu lenken. Auch der Bad Bentheimer Bürgermeister Dr. Volker Pannen bewirbt sich um das Amt des Landrats. Eine parteiinterne sogenannte Findungskommission hatte sich vor einigen Monaten für seine Kandidatur ausgesprochen. Diesem Vorschlag schloss sich der SPD-Kreisvorstand an. Am 8. Dezember will die Kreis-SPD sich auf ihren Kandidaten festlegen.

Die Grafschafter CDU will mit dem Ersten Kreisrat Uwe Fietzek ins Rennen um die Landratswahl gehen. Die CDU-Mitglieder sollen Uwe Fietzek am Sonnabend offiziell nominieren. Weitere Kandidaten für die Wahl am 26. Mai 2019 sind bislang nicht bekannt.