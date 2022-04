Nordhorn Daniel Abraham hat beim GN-Tippspiel zur Fußballbundesliga die Hinrunde gewonnen. Als Preis konnte er am Dienstag ein zweiteiliges Koffer-Set der Marke Samsonite im Wert von mehr als 800 Euro, zur Verfügung gestellt von der Johannes Zierleyn KG, in Empfang nehmen. Der Gewinner hat zum zweiten Mal an dem GN-Tippspiel teilgenommen und ist diesmal sehr erfolgreich: Nicht nur, dass er die Hinrunde gewonnen hat, momentan steht er auf Platz 2.