Coronavirus: „Achtsam bleiben!“

Nordhorn „Wir wissen erst in etwa zwei Wochen, wie sich das Infektionsgeschehen nach den vorgenommenen Lockerungen darstellen wird. Darum setze ich auf anhaltende Achtsamkeit der Grafschafterinnen und Grafschafter“, appelliert Landrat Uwe Fietzek. Darum rät er, weiterhin auf Kontaktreduzierung zu setzen und auf besondere Aktivitäten wie das Maibaumaufstellen oder Ausflüge – beispielsweise in die benachbarten Niederlande oder an Seen und Kiesgruben - zum 1. Mai-Feiertag wie an weiteren Feiertagen zu verzichten. „Wir werden noch eine Zeitlang damit umzugehen haben, dass Schützenfeste, Grillfeiern und andere Veranstaltungen nicht stattfinden. Aber nichts wäre jetzt tragischer als ein Event wie die berüchtigte Karnevalsveranstaltung im Kreis Heinsberg als neuen Hotspot für einen gehäuften Ausbruch von Infektionen“, so Fietzek. „Wir kommen nur gut durch die Krise, wenn wir weiterhin diszipliniert alle Auflagen durchhalten.“