Coronafälle im Kreis: „Wir können uns nicht zurücklehnen"

Im GN-Interview mahnt Landrat Uwe Fietzek weiter zu einem bedachten Umgang in der Corona-Pandemie. Er kündigt Besuchsmöglichkeiten in Alten- und Pflegeheimen an. Leichte Lockerungen der Corona-Regeln könnten aber schnell wieder gestrichen werden.