Empfehlung - Corona vereitelt Veranstaltungen in der Grafschaft

Nordhorn „Wir haben es mit einem Infektionsgeschehen zu tun, das eine sehr hohe Dynamik hat, und wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht“, sagte Landesgesundheitsministerin Carola Reimann am Mittwoch in Hannover. Es dürfe auch nicht der Eindruck entstehen, dass Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern per se bedenkenlos seien: „Jede Veranstaltung in Niedersachsen steht auf dem Prüfstand“, betonte Reimann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/corona-vereitelt-veranstaltungen-in-der-grafschaft-347440.html