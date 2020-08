Corona-Test für Reiserückkehrer aus dem Ausland

Nordhorn Reiserückkehrer aus ausländischen Nicht-Risikogebieten können sich nun kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Testung ist freiwillig, muss aber innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise erfolgen. Direkt nach einer Flugreise lässt sich eine Abstrichentnahme in Testzentren am Flughafen vornehmen. Auch an einigen bayerischen Grenzübergängen besteht diese Möglichkeit. Der Landkreis empfiehlt, davon Gebrauch zu machen. Es gibt auch die Gelegenheit, eine Testung beim Hausarzt vorzunehmen. Falls der Hausarzt nicht erreichbar sein sollte, erhalten Reiserückkehrer weitere Informationen beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116117.

Sofern Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet (nach RKI-Definition) einreisen und nicht bereits im Ausland maximal 48 Stunden vor Einreise nach Deutschland negativ getestet wurden, müssen sie sich unverzüglich beim Containment-Team des Gesundheitsamtes unter Telefon 05921 96-6353 melden und die Einreise mitteilen. Nach der Ankunft zuhause müssen sie sich für 14 Tage in häusliche Absonderung (Quarantäne) begeben. Diese kann nur aufgehoben werden bei negativem Testergebnis. Hierzu können Reiserückkehrer sich nach telefonischer Anmeldung an den Hausarzt wenden. Ab der kommenden Woche soll ein Test nach Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums in diesen Fällen verpflichtend sein.

Generelle Infos zu dem Thema gibt es auch auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit: www.bundesgesundheitsministerium.de.