Corona stellt GN-Redaktion vor ungekannte Herausforderungen

Nordhorn Kann aus dieser Krise eine Chance erwachsen? In rasantem Tempo erfährt die Grafschaft gerade einen tief greifenden Wandel des gewohnten Lebens. Gestern noch wurde ernsthaft über den Sinn von Abschottung und Quarantäne diskutiert, morgen schon könnten die Schlagbäume zum niederländischen Nachbarland sinken – wenn sie nach Drucklegung dieser Zeitung nicht bereits gefallen sind.

Die Gesellschaft steht auf dem Prüfstand, auch zwischen Ohne und Laar, und geht für eine Weile auf Abstand, wenn die Vernunft siegt. Längst hat das Coronavirus den Landkreis nahezu lahmgelegt, das öffentliche Leben findet nicht mehr statt. Schulen, Kitas, Vereine, Sport, Theater und beinahe jede Aktivität, die in irgendeiner Form mit einer Versammlung zu tun hat, sind abgesagt. Und damit sind wir, liebe Leserinnen und Leser, bei den Grafschafter Nachrichten angelangt.

Das traditionsreiche Medienhaus steht vor einer Herausforderung, die es in dieser Form noch nie zu bewältigen hatte, denn zigtausende Grafschafter wollen trotz aller Ein- und Beschränkungen auf dem Laufenden gehalten werden – auf Papier und im Internet auf GN-Online. Diese Aufgabe wollen wir erfüllen. Nicht so gut es geht, sondern mit vollem Einsatz. Anders wären die Behinderungen und Hürden, denen zurzeit auch Journalisten gezwungenermaßen bei ihrer Arbeit ausgesetzt sind, nicht zu meistern.

Reporter vor Ort: Henrik Hille und seine Kollegen hoffen, weiterhin mobil im Einsatz sein zu können.Foto: privat

Bereits seit der vergangenen Woche arbeiten einige unserer Reporter von Zuhause aus. Sie würden bei einem möglichen Corona-Verdachtsfall in den GN-Räumen im Nordhorner GIP der Quarantäne entgehen und könnten weiter den aktuellen Themen nachgehen und sich selbst an Ort und Stelle ein Bild machen. Im Innendienst sorgen Redakteure für die Planung, Steuerung und Aufbereitung der Inhalte für unsere Leser. Selbst in dem Fall, der leider gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass die gesamte Redaktion ins Home-Office verbannt wird, sollten die täglichen Abläufe mit den Mitteln der modernen Kommunikation aufrecht erhalten werden können.

Ohne Umschweife: Die GN müssen sich in dieser Situation am Machbaren orientieren. Wir haben, wie in der heutigen Ausgabe erkennbar, dem Lokalteil eine veränderte Struktur gegeben, die dem nahezu versiegten Informationsfluss aus externen Quellen Rechnung trägt. Kaum noch Mitteilungen von außen erreichen uns, von der Flut der Absagen einmal abgesehen.

Dies kann die Redaktion bei aller Anstrengung quantitativ nicht ausgleichen. Etwas verringerte Umfänge, da hoffen wir auf Verständnis, werden die Folge sein. Das soll der Qualität aber nicht schaden. Die GN wollen in diesen ungewissen Zeiten ein verlässlicher Partner bleiben, der Information und Orientierung bietet. Wie stark dieses Bedürfnis vorhanden ist, zeigt sich täglich an den enormen Zugriffszahlen auf GN-Online und den weiteren digitalen Kanälen der Grafschafter Nachrichten, die sich zuletzt verdreifacht haben.

Eines ist für uns nicht absehbar: Ob wir auch in den kommenden Wochen täglich die Zeitung drucken und an alle Abonnenten zustellen können. Sollte dies zeitweise nicht möglich sein, wird die Zeitung dennoch erscheinen – in digitaler Form. Wir haben Vorkehrungen getroffen, dass in einem solchen Fall unsere elektronische Ausgabe – das E-Paper – für jedermann zugänglich sein wird. Informationen dazu werden wir dann auf GN-Online und in den GN-Apps bereitstellen.

Außerdem berichten wir ständig aktuell auf GN-Online: in einem Live-Ticker, in Hintergrundartikeln, in interaktiven Grafiken, Videos und Erklärstücken. Dafür sind wir mit unseren Reportern und Redakteuren ständig im Einsatz – wenn es sein muss auch rund um die Uhr, wie in der vorletzten Nacht, als Kriminelle ausgerechnet in diesen Zeiten auch noch einen Geldautomaten in die Luft sprengten. Unsere Berichte sind für alle Interessierten zugänglich. Wer nicht über ein Abonnement verfügt, der kann – nach kurzer Registrierung – für die kommenden vier Wochen auf alle GN-Inhalte zugreifen.