Corona: Landkreis meldet am Ostersonntag weitere Todesfälle

Nordhorn Zu den bislang bekannten 178 Coronainfektionen in der Grafschaft Bentheim sind am Ostersonntag (Stand: 12 Uhr) zwei neue Fälle hinzugekommen. „Es sind zwei weitere Todesfälle zu melden: Dabei handelt es sich um eine Frau aus Uelsen und einen Mann aus Nordhorn“, teilte die Kreisverwaltung am Mittag mit.

Die Gesamtzahl der Infektionen liegt nun bei 180, von denen 83 inzwischen als genesen gelten. Insgesamt neun Menschen sind bislang gestorben. Damit gibt es aktuell 88 COVID-19-Fälle in der Grafschaft. In häuslicher Absonderung bzw. Quarantäne befinden sich zurzeit sich 301 Personen.