Empfehlung - Corona: Derzeit kein Verbot von Großevents in der Grafschaft

Nordhorn/Lingen In der Grafschaft gibt es bislang einen Corona-Infizierten: Ein 27-jähriger Schüttorfer befindet sich derzeit samt seiner Familie in häuslicher Quarantäne, nachdem er sich an seinem Arbeitsplatz bei einem Kollegen - einem infizierten Niederländer aus Coevorden - angesteckt hatte. Auch im Emsland wurde am Dienstag ein erster Fall gemeldet. Deutschlandweit sind es mehr als 1000 Infizierte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/corona-derzeit-kein-verbot-von-grossevents-in-der-grafschaft-347307.html