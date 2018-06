Empfehlung - Christen feiern ein gemeinsames Glaubensfest am Vechtesee

NORDHORN „Geh aus, mein Herz, und suche Freud – in dieser lieben Sommerzeit“, singt die ökumenische Gemeinde am Vechtesee. Allzu oft dürfte das bekannte Paul-Gerhardt-Lied an dieser Stelle nicht erklingen – ist der kleine Strandabschnitt unweit der Verbindungsschleuse doch eher ein ungewöhnlicher Ort für einen Gottesdienst. Für die zahlreich erschienenen Gläubigen liegt aber genau darin der Reiz: Zum zweiten Mal seit 2015 feiern sie unter freiem Himmel gemeinsam ein buntes Glaubensfest. Für 34 Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist es ein besonderer Tag: Sie empfangen im Wasser des Sees das Sakrament der Taufe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/christen-feiern-ein-gemeinsames-glaubensfest-am-vechtesee-239953.html