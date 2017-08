CDU-Wahlkampfauftakt mit Peter Altmeier in Schüttorf

gn Schüttorf. Die Veranstaltung mit Peter Altmeier am 15. August in der Schüttorfer Diskothek „Index“, Industriestraße 10, beginnt um 16 Uhr. Das hat die Partei auf Facebook bekannt gegeben. Der Saarländer Peter Altmaier, Jahrgang 1958, ist Kanzleramtsminister in Berlin. Seit 41 Jahren sei er Mitglied in der CDU und habe „in den letzten zwanzig Jahren die Bundespolitik wie kaum ein Zweiter geprägt“, heißt es in der Ankündigung der Christdemokraten. „Insbesondere aus der überaus erfolgreichen Regierungszeit unserer Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel ist er nicht wegzudenken.“

Am 15. August soll Altmeier die Grafschafter Parteifreunde darauf einstimmen, „was wir als CDU zu einem Deutschland beitragen wollen und werden, in dem wir gut und gerne leben“.

Verbindliche Anmeldungen sind bis zum 14. August in der CDU-Kreisgeschäftsstelle unter info@grafschafter-cdu.de möglich.