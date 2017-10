Empfehlung - CDU stagniert auf hohem Niveau, SPD legt zu

Nordhorn/Schüttorf. Die Grafschaft Bentheim, die ohne Schüttorf den Wahlkreis 79 bildet, wählt traditionell CDU. Alle anderen Parteien haben es schwer. Während die Christdemokraten ihr Ergebnis von 2013 von 46,02 Prozent der Zweitstimmen und 52,75 Prozent Erststimmen für den erneut kandidierenden Landtagsabgeordneten Reinhold Hilbers mit 45,92 Prozent Zweitstimmen und 51,10 Prozent der Stimmanteile für Hilbers gehalten haben, hat bei dieser Wahl Gegenkandidat Gerd Will (SPD) deutlich Land gewonnen. Die SPD verbesserte sich bei den Zweitstimmen von 29,44 Prozent im Wahljahr 2013 auf 33,28 Prozent. Das ist ein Plus um 3,84 Prozentpunkte. Noch mehr Stimmenanteile legte Gerd Will zu, der sein persönliches Ergebnis von 32,31 Prozent um 5,73 Punkte auf 38,05 Prozent steigerte. Dennoch verlor er sein Landtagsmandat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/cdu-stagniert-auf-hohem-niveau-spd-legt-zu-211181.html