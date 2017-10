Empfehlung - CDU schwimmt durch ein Wechselbad der Gefühle

Nordhorn. Die ersten Prognosewerte machen bereits um kurz vor 18 Uhr im Hotel am Stadtring die Runde. „Die SPD liegt ein paar Prozentpunkte vor der CDU“, heißt es aus informierten Kreisen. Die Enttäuschung ist in den Gesichtern zu lesen, aber wirklich überrascht ist eigentlich niemand. Zu deutlich war die Talfahrt in den vergangenen Wochen. Aus dem Acht-Prozente-Vorsprung für die CDU hat die SPD am Sonntag einen Vorsprung über als drei Prozent gemacht. Dazwischen liegen über elf Prozent. Die Grafschafter Christdemokraten mögen es drehen oder wenden, wie sie wollen. Sie wissen: Erfolg sieht anders aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/cdu-schwimmt-durch-ein-wechselbad-der-gefuehle-211184.html